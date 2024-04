Serve un aiuto cuoco per una casa di riposo

La cooperativa sociale Il Cigno cerca un aiuto cuoco da inserire all’interno di una struttura per anziani a Bellaria Igea Marina. Il candidato dovrà gestire in maniera efficace ed efficiente le attività di produzione pasti in modo da assicurare la corretta dieta quotidiana agli ospiti individuata e definita all’interno del servizio. Si richiede diploma alberghiero o qualifica di operatore produzione pasti, esperienza pregressa nella stessa mansione, attestato di alimentarista, possesso patente B e auto propria, conoscenza pacchetto Office. Il contratto sarà a tempo determinato. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno su turni (mattina e pomeriggio). È previsto un giorno di riposo settimanale. L’annuncio è rivolto ad ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie sul portale regionale ‘Lavoro per te’.