Servono consulenti e portalettere

Portalettere e consulenti finanziari sono le figure maggiormente richieste, in questo momento, dalle Poste. Le offerte sono consultabili sul sito www.posteitaliane.it, nella sezione "Lavora con noi". Per i portalettere la data di scadenza per l’invio delle candidature è il 7 gennaio. Per i consulenti, invece, c’è tempo fino al 15 gennaio. I posti a disposizione sul territorio nazionale sono 240 per i portalettere e 242 per i consulenti, quindi esiste la possibilità di venire destinati anche nel nostro territorio, naturalmente in base alle esigenze aziendali. Agli aspiranti portalettere si chiede un diploma di scuola superiore (con voto minimo 70/100) o la laurea, anche triennale (voto minimo 102/110). Occorre anche avere la patente idonea alla guida dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Il contratto sarà a tempo determinato, in relazione alle specifiche esigenze aziendali, sia in termini numerici che di durata. Sulla domanda si può indicare una sola area territoriale di preferenza. I candidati saranno sottoposti a un test di selezione (ragionamento logico) online. Chi supererà questa fase completerà il processo di selezione con un colloquio e una prova pratica alla guida di una moto 125 a pieno carico di posta. Il superamento di questa prova è condizione essenziale, senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione. I consulenti finanziari devono essere laureati o laureandi (laurea triennale o magistrale) e devono possedere capacità relazionali e competenze che sono dettagliatamente elencate nello specifico annuncio pubblicato sul sito. In caso di superamento dell’iter selettivo si verrà assunti con un contratto di lavoro dipendente tempo pieno (36 ore settimanali). Per ulteriori dettagli e per l’invio delle domande collegarsi al link https://www.posteitaliane.it/it/come-candidarsi-in-poste.html, dove è possibile anche inviare candidature spontanee.