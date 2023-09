"Servono più uomini, 300 agenti non bastano"

Avanti tutta con i lavori per la nuova cittadella della sicurezza, che sorgerà al posto dell’ex caserma ’Giulio Cesare’ di via Flaminia. " Ma è bene dirlo chiaramente proprio oggi che l’Agenzia del Demanio ha confermato l’inizio dell’intervento. Non è sufficiente un edificio rigenerato – ribadisce il sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad – per risolvere i problemi legati alla sicurezza, a Rimini come nel resto d’Italia. E i numeri la raccontano meglio di tutti. Quest’anno in Italia mancano 11mila carabinieri e 20mila agenti di polizia alla ‘filiera della sicurezza’".

Proprio dai numeri parte Sadegholvaad per il suo attacco politico: "Davanti a un simile panorama tre sono le reazioni. La prima, a sentire gli stessi sindacati, è che le risposte di questo governo in termini di programmazione e finanziamenti sono nulle. Valeva per il governo precedente e per quelli ancora prima". Di conseguenza "il secondo effetto – dice Sadegholvaad – è che le amministrazioni locali devono supplire, con gli adeguamenti degli organici di polizia municipale e altre soluzioni, all’indifferenza dello Stato". Il sindaco la definisce "una stortura costituzionale", perché scarica la sicurezza "che è competenza dello Stato", sui Comuni. E si arriva così "alla terza reazione: "Non appena accade un fatto di cronaca, quelle forze politiche all’opposizione a livello locale ma che governano il Paese puntano il dito contro l’amministrazione di turno, perché ‘non garantisce la sicurezza’".

Sadegholvaad assicura che Rimini " ha fatto e farà la sua parte. Tra l’anno scorso e il 2024 aumenterà di oltre 60 agenti l’organico di polizia locale. Sosteniamo il progetto della cittadella della sicurezza e potenzieremo ancora la videsorveglianza. Così come verificheremo la possibilità di trasformare alcuni hotel in foresterie per gli agenti", che faticano a trovare alloggi in affitto a Rimini. "Ma questo non basta. Parlamentari, categorie e gli organi decentrati dello Stato (la Prefettura) devono spingere per soluzioni permanenti di un territorio come il nostro". A partire, dice il sindaco, dalla "questione degli organici". Gli attuali 300 agenti della Questura "sono stremati per il carico di lavoro" e "non bastano".