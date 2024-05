Sessanta anni di arte e ricerca. Festa con Dj Thor e Mariani

Le opere d’arte si fondono con la musica in un viaggio etnico e sciamanico narrato dalla console di Dj Thor e dal pianoforte del compositore Mario Mariani. Con Oltre l’orizzonte, oggi alle 17.30 la galleria d’arte Zamagni di Rimini spegnerà 60 candeline. Un compleanno in grande stile che Paola e Gianluca Zamagni hanno deciso di festeggiare promuovendo l’arte in tutte le sue forme, da quella mostrata nella galleria ai ritmi e alle note di Andrea Schianini, in arte Dj Thor, e Mario Mariani. I visitatori potranno immergersi esplorando 22 opere inedite della galleria realizzate da una visione condivisa tra Gianluca Zamagni e Thor. Il concept nasce dall’idea di associare un brano musicale per ogni artista come fonte di ispirazione per la creazione di un’opera. I brani pensati e selezionati da Andrea Schianini sono rappresentativi di uno sguardo oltre l’orizzonte, un viaggio ad oriente, che evoca luoghi esotici e nascosti, tra suoni ancestrali, sabbia e sciamani. "Lo scorso anno ho iniziato personalmente a lavorare in studio alle musiche elettroniche, dalle sfumature etniche – racconta Dj Thor –. Ogni brano è stato accolto e studiato dai singoli artisti che hanno iniziato a lavorare proprio da qui per la realizzazione delle loro opere che verranno presentate alla Galleria Zamagni”. Sarà un pomeriggio tra mostre e live set in cui il pianoforte a coda suonato da Mariani incontrerà la console e i sint di Dj Thor.

fe. to.