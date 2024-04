Sfalci e coccinelle per tutelare il verde urbano

Il verde urbano di tutta Bellaria Igea Marina verrà riqualificato e implementato in poche settimane e a maggio la città sarà invasa da una carica di coccinelle per difendere le piante. Con l’arrivo dei ponti di primavera del 25 aprile e del 1° maggio, il Comune annuncia una raffica di interventi ‘green’, in partenza già dalla prossima settimana.

L’attività di falciatura di erbacce a bordo strada, viene implementata con più passaggi sulla fascia turistica a mare della ferrovia, con particolare attenzione alle strade a pettine come via Panzini, via Ovidio, via Virgilio e via Tibullo.

"Il diserbo urbano proseguirà dopo il 25 aprile nelle vie a monte della ferrovia – assicura l’amministrazione –. I primi di maggio invece agiremo con i cicli stradali extra urbani attraverso i macchinari che usano il braccio meccanico, il più significativo di questi interventi interesserà via Ravenna. Lo sfalcio degli oltre 900mila metri quadrati di parchi e aree verdi urbane è invece già in corso da inizio mese". Tutti gli interventi vengono fatti dal Comune in collaborazione con Anthea srl, società in house.

"Ci saranno diversi appuntamenti culturali, accanto alle due grosse festività – dicono gli amministratori –, come il Bellaria Film festival, dall’8 al 12 maggio, e la Borgata che Danza dal 24 al 26 maggio. Poi manifestazioni sportive con l’arrivo di migliaia di giovani. Per questo renderemo ancora più bella la nostra città, con nuove aiuole e fioriture. La città si colorerà e beneficeremo anche di allestimenti straordinari, sulla fascia turistica, grazie al progetto Verde Comune, con interventi tecnici al via dalla prossima settimana. Le aiuole ornamentali si estenderanno anche su via Ovidio, sugli snodi nevralgici come via Ennio, via Savio, piazza del Popolo, sulla rotatoria di via Pertini e quella di via Roma".

Ultima azione per difendere il verde, dall’8 al 10 maggio, sarà l’arrivo di una carica di coccinelle, come alleate biologiche per difendere gli alberi, in particolare i lecci, e nelle tre giornate saranno coinvolti anche i bimbi delle scuole locali per assistere al lancio delle coccinelle.

r.c.