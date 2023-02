Si potrà cenare sospesi a cinquanta metri di altezza

A Riccione non ci sarà la ruota panoramica, ma si potrà comunque guardare la riviera dall’alto, in piazzale Roma, per di più cenando in un ristorante da record. Dinner in the sky è un’iniziativa che consente di cenare sospesi nel vuoto, appesi a una gru alta 50 metri. Gli organizzatori hanno scelto Riccione come tappa estiva nel periodo che va dal 14 a 18 giugno, per cinque giornate. Non è la prima volta che l’evento bussa alle porte di Riccione, ma in passato non se n’era fatto nulla e gli organizzatori avevano scelto altre località. Lo scorso agosto la gru si alzò a Cattolica, nella zona parco Le Navi nelle settimane centrali di agosto. Quest’anno tocca a Riccione, ma all’inizio della stagione, prima che il palco in piazzale Roma venga montato per accogliere Radio Deejay.

La giunta comunale ha già approvato l’atto che apre la strada all’arrivo della gru e della piattaforma sospesa. "I clienti che vorranno vivere l’esperienza di un aperitivo, di un pranzo o di una cena verranno accolti a terra da hostess che effettueranno la registrazione e accompagneranno gli ospiti alla piattaforma dove saranno allacciati ai sedili dal personale di sicurezza e successivamente alzati a una altezza di cinquanta metri". I clienti si accomoderanno in particolari sedute che ne garantiranno la sicurezza grazie a tre cinture. "L’intera manifestazione - spiegano dal municipio - andrà ad arricchire il calendario delle iniziative rivolte sia alla cittadinanza che agli ospiti presenti in città". Dinner in the sky arriverà in un periodo della stagione in cui da anni ormai il comparto turistico chiede di intensificare le azioni e gli eventi.