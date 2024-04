Si riaccendono i riscaldamenti

Temperature al di sotto della media del periodo, e il Comune accende il riscaldamento per sette ore al giorno. Spiegano dal municipio che "in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio è possibile accendere gli impianti di riscaldamento con una durata giornaliera non superiore a 7 ore". La durata giornaliera di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le 5 e le 23 di ciascun giorno, non di notte quindi. Comunque sia, anche se è freddo "l’amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare l’uso degli impianti nelle ore di maggiore mitezza termica, al fine di ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi energetici".