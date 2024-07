Sicurezza, Fratelli d’Italia attacca: "Dalla sindaca solo chiacchiere"

Criminalità, "siamo davanti a un Comune che assiste impotente al succedersi dei fatti. Quando si farà qualcosa di concreto che non siano chiacchiere, promesse o impegni di facciata?". Fratelli d’Italia con Stefano Paolini torna a battere dove il dente duole dopo l’aggressione subita in zona Abissinia da un giovane chef riccionese da parte di un gruppo di 8 nordafricani. Paolini se la prende con l’amministrazione comunale. "La gente è stufa, non si può continuare ad assistere impotenti, noi non lo possiamo più tollerare. Chiedo pertanto al sindaco e all’assessore competente di fare in modo che la Polizia Locale possa dotarsi di pattuglie addestrate e pronte ad intervenire laddove gli episodi di criminalità si ripetono con più frequenza. Si dia da fare, sindaco Angelini, e smettiamola di perdere tempo con le sciocchezze. Il voto recente vi ha già castigati, la lezione non è servita a nulla?". Le parole di Paolini una reazione l’hanno già sortita. Marco De Pascale, capogruppo di 2030, non le manda a dire. "Duole rilevare che a ogni vicenda dolorosa si assiste a una strumentalizzazione a fini politici. Quando fanno così denigrano l’intera città. Vorrei ricordare a Paolini che stiamo parlando di ordine pubblico, tema la cui gestione spetta prima di tutto alle forze dell’ordine. Se FdI ritiene che in Riviera sia necessario avere maggiori risorse per affrontare un notevole afflusso di turisti in estate, Paolini può confrontarsi con due parlamentari locali vicine alla premier Meloni, la senatrice Mimma Spinelli e la deputata Beatriz Colombo, che fanno parte del suo partito, chiedendo loro di attivarsi". Non manca la parte relativa all’azione del Comune attraverso la polizia locale. "Se l’obiettivo è eliminare la criminalità, temo che tutti, e non solo a Riccione, avremmo perso. Certamente servono azioni e impegno e posso dire che la polizia locale e le forze dell’ordine impegnate sul territorio non ne fanno difetto. Lo sforzo che sta facendo la polizia municipale è importante e posso dire che l’assessore Capocasa sta lavorando per ampliare i turni notturni degli agenti, migliorando così il presidio sulla città".

Andrea Oliva