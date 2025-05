"Sicurezza in mare con più bagnini"

"Inizia una nuova stagione e siamo tutti pronti per andare in torretta – dice Daniel Binotti, bagnino di salvataggio in servizio a Rimini -. Credo sia positivo che i bagnini siano presenti maggiormente nell’arco della giornata, anche con condizioni meteo avverse. Molti casi critici avvengono la mattina presto o in pausa pranzo e l’anno scorso un solo salvataggio a turno doveva controllare due strisce di spiaggia, sostituendo il collega. La difficoltà era tanta, ma per fortuna non è mai successo nulla di grave. Il servizio di salvataggio deve essere garantito da inizio a fine del turno senza interruzioni, siamo in una zona molto turistica dove l’affluenza di bagnanti è molto alta e l’attenzione deve essere allo stesso modo".