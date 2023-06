Spacca vetro dell’hotel poi semina il caos e ferisce un poliziotto

Semina il caos in questura e spedisce un poliziotto in ospedale. Attorno alle 6 di ieri la polizia ferroviaria ha denunciato un giovane nordafricano che aveva spaccato la vetrata dell’hotel Moderno, nella zona della stazione. Portato in questura per l’identificazione, lo straniero ha cominciato a dare in escadescenza, pretendendo di rispondere ad una telefonata arrivata sul suo cellulare. Ne è nata una colluttazione e uno degli agenti ha ricevuto una testata al volto. Alla fine lo straniero è stato immobilizzato. A seguito di accertamenti, è risultato irregolare in Italia. Ieri mattina è comparso in tribunale per la direttissima.