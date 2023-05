"Spadarolo è una polveriera Spaccio e minacce ai residenti"

Spadarolo, una polveriera. "La tensione sociale è alle stelle - denuncia il consigliere della Lega, Matteo Zoccarato - e non è raro che chi tenta di ribellarsi a quanto accade venga poi direttamente minacciato e subisca insopportabili ‘dispetti’. Nel corso degli anni diversi residenti hanno venduto casa per la disperazione". Zoccarato porterà il problema anche in consiglio comunale, interrogando la giunta "per chiedere cosa intenda fare il Comune". Non è la prima volta che dai residenti di Spadarolo, e in particolare quelli che vivono nel Ghetto Piccinelli, "il complesso residenziale tra le vie Darwin e Einstein per intenderci", si sollevano gridi di allarme.

"Dal 2020 segnaliamo alle autorità competenti (Comune, Questura, Prefettura) come Spadarolo sia diventata difficilmente vivibile dai residenti – dice Alessio Nucci, presidente del circolo Rimini Forese – con bande di ragazzini che scorrazzano la notte, danneggiando proprietà private e pubbliche, attività e traffici molto sospetti, litigi e urla a tutte le ore del giorno e della notte, e personaggi che saltano sulle macchine e girano minacciosi con le tronchesi in mano". Il consigliere della Lega è ancora più diretto nel descrivere cosa accade. "È inutile negare che buona parte di questi fenomeni è riconducibile anche alle numerose case popolari situate nella zona". E gli enti pubblici "non possono più esimersi dall’intervenire. Sono all’ordine del giorno furti, danneggiamenti, urla e schiamazzi, falò, attività di spaccio e consumo di stupefacenti, esplosioni di petardi e utilizzo improprio di pistole scacciacani, inseguimenti e risse, cani di stazza lasciati liberi senza guinzaglio e museruola nel parco dove giocano i bambini, e tanto altro. È necessaria un’operazione di presidio e di controllo mirata, anche tramite l’utilizzo di telecamere e di concerto con Acer".

a.ol.