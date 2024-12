Spazio Tondelli all’ultimo miglio. Altri 450mila euro per i lavori

Un investimento di 450mila euro. L’ultimo miglio per completare il cantiere allo Spazio Tondelli e ridare alla città un teatro dopo anni di attese per una ristrutturazione che, nelle previsioni, avrebbe dovuto comportare molto meno tempo. Ed invece l’attesa non è ancora finita nonostante i lavori siano iniziati quattro anni fa. Il Comune ha approvato il progetto per il quarto stralcio di completamento dei lavori di ristrutturazione dello Spazio Tondelli. Le lavorazioni si concentreranno sul completamento delle opere civili e impiantistiche interne all’edificio.

Al termine di questa fase dei lavori, il teatro sarà pronto per accogliere gli arredi interni e gli ultimi dettagli prima dell’inaugurazione. Per il momento il progetto prevede interventi sulla sicurezza antincendio, migliorie tecnologiche e una pianificazione dettagliata per garantire l’efficienza dei lavori. Questa la tabella di marcia per riavere un teatro. In origine le stime erano ben altre. Il cantiere partì nel 2020 con una previsione di spesa abbondantemente inferiore a quanto si sta concretizzando. Poi le problematiche della struttura, gli interventi non previsti e le complessità nella gestione delle imprese hanno imposto diversi cambi di programma. Completati i primi tre stralci si è ora arrivati al quarto e ultimo, che punta a rendere la sala una realtà di eccellenza per spettacoli, eventi culturali e attività varie per la comunità.

L’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica consente ora all’amministrazione di avviare la progettazione esecutiva, necessaria per procedere con l’affidamento dei lavori e guardare al 2025 come all’anno in cui il teatro potrà completarsi per consentire al pubblico di tonare a sedersi in platea.