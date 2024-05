Spiaggia e verde. Ecco le ricette

Dal tavolo operativo per la bellezza proposto dal candidato sindaco Marcello Tonini, alla Casa della cultura nell’ex municipio di Misano Monte che vuole realizzare il candidato Fabrizio Piccioni, fino ad arrivare ai motel, ristoranti e mense che Antonio Mignani vuole far realizzare nelle aree produttive per renderle vive. Sono tante le proposte che si trovano nei programmi elettorali dei tre candidati sindaci per Misano. L’eliminazione della vecchia linea dell’inceneritore, il ruolo strategico dell’autodromo e la necessità di un nuovo spiano spiaggia sono elementi che ricorrono puntualmente nei programmi dei candidati. Ma c’è anche chi cerca di distinguersi. Partendo in ordine alfabetico, Mignani dà largo spazio al tema urbanistico. Il candidato vuole consentire l’ampliamento le abitazioni in zona agricola del 20% a fini abitativi. Inoltre tutti i fabbricati dovrebbero essere ampliati a fini turistici. Il candidato vorrebbe anche "incentivare la realizzazione di nuovi alberghi di classe superiore" e "costruire un palazzo polivalente". Si vuole una moratoria sulla realizzazione di nuovi iper mercati. Infine il richiamo che si trova nel programma suona così: "La nostra città è di chi la ama, la conosce, rispetta le tradizioni culturali e religiose".

Piccioni nel suo programma parte dall’ambiente, dal verde, dal consumo energetico e dall’agricoltura. Per il Parco Mare nord "è già finanziato un profondo intervento di risistemazione" mentre per il Conca si vuole "valorizzare e tutelare la flora e la fauna, migliorando le vie di accesso ed i collegamenti". Non un mattone in più nelle aree agricole, mentre in zona mare attenzione all’area dell’Arena 58. "L’accordo operativo contemplato nel Pug non prevede alcun indice edificatorio". Lavori pubblici con la riqualificazione di piazza Repubblica e delle vie centrali di Misano mare come via Marconi e Viale D’Annunzio, fino ad arrivare a Misano Brasile. Il candidato Tonini mette al centro il sociale e vuole ampliare il servizio nido e adeguare gli edifici scolastici che mancano di spazi. Vuole anche arrivare alla ristrutturazione dell’ex Messicano e farlo diventare ‘Il punto giovani’. Si impegna all’apertura di una casa della comunità in ambito sanitario, vuole potenziare i presidi della Polizia municipale e far entrare Misano in una comunità energetica. Per Tonini l’invaso del Conca non va svuotato in inverno e deve diventare un’oasi. Inoltre si punta a spingere il ‘made in Misano’ e sulla spiaggia Tonini vuole il mare d’inverno "con giardini sul mare, mediante strutture vetrate". In zona autodromo vorrebbe la creazione di un casello automatico di uscita ed entrata in A14.

Andrea Oliva