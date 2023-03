Spiaggia ripulita dai volontari "Raccolti 200 kg di rifiuti"

A pesca di... rifiuti. In poche ore hanno raccolto oltre 200 kg di rifiuti tra bottiglie di plastica, reti, cuscini e polistirolo riempiendo più di 40 sacchi. L’iniziativa si è tenuta ieri nelle spiagge vicino al fiume Marano, a Riccione, per merito delle associazioni Futuro verde, Be Kind to nature della Fondazione Cetacea. Cittadini e volontari si sono ritrovati per ripulire la spiaggia, consegnando poi tutto il materiale raccolto a Hera. Non è stata la prima volta, per le associazioni. Il 29 gennaio c’era stata la prima iniziativa, "ieri abbiamo replicato e c’erano ancora più partecipanti", osserva Alessandro Romano. Non c’è due senza tre.