Sportello consumatori: "Il pagamento on line mette in difficoltà soprattutto gli anziani"

"Va sottolineata la difficoltà per alcune categorie di persone, in primis gli anziani, nell’utilizzare un metodo di pagamento che non è gestibile da tutti". L’associazione Sportello consumatori non risparmia critiche alla nuova modalità di sottoscrizione e pagamento, esclusivamente on line, dell’abbonamento al servizio di lampade votive nei cimiteri sammarinesi recentemente messa in campo dalla segreteria di Stato Affari Interni. "Da un lato – scrivono dall’Assoconsumatori – si prende atto della risoluzione del problema che ha portato negli ultimi due anni alla impossibilità di pagare il servizio, ma sarebbe stato auspicabile l’apertura da parte dello Stato, anche solo per un breve periodo all’anno, di un servizio per il pagamento delle lampade votive, per permettere alle persone che hanno difficoltà con gli strumenti informatici di provvedere in autonomia". Lo Sportello, insieme ai sindacati, dice di essere stato interpellato "per assistere chi non è in grado di utilizzare questo unico metodo di pagamento on line. Diamo la nostra disponibilità ad assistere tutti i cittadini che hanno necessità di effettuare questa pratica". Resta il rammarico, inoltre, "per il fatto di essere stati coinvolti solo a cose fatte, tanto più considerando che dovremo mettere a disposizione tempo, risorse umane ed economiche in un servizio che lo Stato ha pensato bene di demandare unilateralmente ad altri, senza peraltro fornire nessun contributo, a differenza delle associazioni consumatori della vicina Italia".