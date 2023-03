Stangata la baby gang Insulti omofobi e botte ai turisti: patteggiano due anni

Accerchiati mentre passeggiavano sul lungomare di Riccione, aggrediti, spintonati, presi a schiaffi in faccia, costretti a consegnare cappellino e smartphone. Questo l’incubo che il 15 luglio del 2021 due giovani turisti, in vacanza nella Perla Verde, erano stati costretti a vivere sulla loro pelle a causa di una banda composta da un 18enne marocchino residente a Crema, da un 20enne di origine nordafricana residente a Biella e dai loro complici minorenni. "Se vi azzardate a chiamare i carabinieri – era stato l’avvertimento indirizzato agli sfortunati turisti –, vi tagliamo la testa". Prima di allontanarsi, il gruppetto di rapinatori aveva deciso di prendersi gioco delle vittime, sottoponendole ad un vero e proprio atto di bullismo dai contorni omofobi: minacciandoli, avevano obbligato i due giovani a recitare ad alta voce l’alfabeto e a urlare di essere omosessuali.

Motivo che è valso ai componenti della baby gang, tutti successivamente identificati e denunciati dai carabinieri della compagnia di Riccione, la contestazione del reato di violenza privata, oltre naturalmente alla rapina. I due maggiorenni, che oggi hanno rispettivamente 20 e 21 anni e sono difesi dagli avvocati Roberto Sabatino e Viviana Pellegrini, hanno patteggiato 2 anni e 6 mesi di reclusione (pena sospesa) e 800 euro di risarcimento alla parte civile. Il patteggiamento va a sommarsi alla sentenza di condanna già emessa dal tribunale di Rimini nel mese di febbraio al termine del processo di primo grado a carico dei due giovani nordafricani e di una terza persona. In quella circostanza il terzetto era stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione oltre al pagamento di 1.200 euro di multa per un’altra, brutale rapina messa a segno alcune settimane dopo la prima, il 23 agosto dello stesso anno sempre sul lungomare di Riccione. Anche in quel caso a finire nel mirino dei malviventi erano stati due turisti neomaggiorenni, che si erano visti puntare alla gola e allo stomaco dei coltelli. I rapinatori si erano allontanati portando via soldi, smartphone e collanina d’oro. A quel punto le vittime avevano allertato i carabinieri, che si erano precipitati sul posto con una pattuglia.

Lorenzo Muccioli