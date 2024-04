Start Romagna a caccia di autisti

Continua la ricerca di autisti da parte di Start Romagna. Come si apprende dagli annunci nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito www.startromagna.it, chi ha già le patenti professionali per condurre autobus si può candidare per un contratto a tempo determinato di 12 mesi con prospettiva di stabilizzazione. Inoltre, vista la difficoltà di trovare professionisti della guida che dura da diverso tempo, Start Romagna ha dato il via alla ‘Scuderia autisti’, un percorso di formazione per allievi autisti e allieve autiste organizzato in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad. Possono partecipare persone inoccupate di età superiore ai 24 anni, donne o uomini, che abbiano già la patente B e che siano italiani o comunque di Paesi dell’Unione Europea o, se cittadini extracomunitari, che siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente. L’opportunità è molto interessante, anche perché, come si sottolinea nell’avviso pubblicato sul sito di Randstad, ai 15 candidati che saranno selezionati dall’agenzia verrà offerto un contratto di lavoro ‘in somministrazione’ presso Start Romagna già in fase di formazione. Con l’acquisizione completa delle patenti, poi, i candidati saranno assunti direttamente dall’azienda dei trasporti in qualità di autisti. Per i partecipanti il corso è totalmente gratuito. Le lezioni si terranno a Rimini a partire dal prossimo 13 maggio e avranno una durata complessiva di 220 ore. Le patenti da acquisire sono quelle professionali, quindi la D e la Cqc. Proprio oggi (mercoledì 17 aprile), dalle 10 alle 12 è previsto un ‘Recruiting day’ alla sede di Randstad in via Acquario 17 a Rimini, organizzato per dare la possibilità di richiedere informazioni e chiarimenti sul progetto. Anche se non si riuscirà a partecipare all’incontro, si consiglia di contattare la filiale di Randstad tramite mail (rimini.market@randstad.it ) o al numero 0541.386965.