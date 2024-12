Statale 72, confronto tra istituzioni: "Sicurezza e funzionalità al centro"

Si è svolta ieri mattina una videoconferenza tra i principali attori coinvolti nel progetto di messa in sicurezza della Statale 72. All’incontro hanno partecipato Andrea Corsini, assessore ai trasporti della Regione, insieme a dirigenti regionali, il Comune di Rimini, Anas, la Repubblica di San Marino e il Comune di Coriano. L’iniziativa, promossa dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha coinvolto anche gli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli, e i dirigenti Carlo Michelacci e Alberto Dellavalle.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di garantire la massima efficacia e funzionalità dell’intervento, assicurando la sicurezza della Statale 72 e rispondendo alle esigenze di accessibilità degli insediamenti presenti lungo il tracciato. Particolare attenzione è stata posta alle osservazioni preliminari avanzate dagli enti locali nel corso del 2023. Tra le proposte migliorative presentate dal Comune di Rimini, spiccano la realizzazione di una rotatoria nei pressi del Toys e l’aumento della permeabilità della Ss72 per ciclisti e pedoni. Tali interventi sono stati giudicati fondamentali per migliorare l’integrazione del progetto nel contesto territoriale, considerando le necessità dei cittadini. Anas, responsabile del progetto, ha fornito aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori e sull’avvio della conferenza dei servizi, fase cruciale per il prosieguo dell’intervento. Lo scorso 31 ottobre, Anas ha avviato il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate. Si tratta di un passaggio strategico per un progetto di grande rilevanza. Il Comune di Rimini, durante l’incontro, ha ribadito con fermezza la necessità di ottenere riscontro positivo alle osservazioni già presentate in fase preliminare. In vista della conferenza dei servizi, l’Amministrazione comunale ha anticipato che insisterà su queste richieste per trovare una soluzione condivisa che tenga conto delle istanze del territorio.