Strade nuove a Santamonica

Con la primavera avanza anche il programma di riqualificazione delle strade a Misano. Ieri mattina sono partiti i lavori di asfaltatura nella zona di Santamonica. Uomini e mezzi dovranno rimettere a nuovo gli asfalti nelle vie Albinoni, Sant’Ilario e Vivaldi. L’importo complessivo dell’intervento non è irrilevante visto che per rifare i tappetini nelle tre vie l’amministrazione ha previsto una spesa che si aggira sui 100mila euro.

Nella prima parte della primavera l’amministrazione aveva dato il via ai lavori di asfaltatura alla rotonda di via del Mare, all’incrocio con via Salvo d’Acquisto, uno snodo trafficato. Poi erano partiti i lavori a Portoverde con la piazza Colombo. Sempre a Portoverde i lavori di asfaltatura hanno coinvolto via Marco Polo e un tratto di via Magellano.