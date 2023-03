Rimini, studente picchiato in centro: "Aggredito per il bacio a un amico"

Filippo Marcuccio, lo studente 24enne, aggredito nella Vecchia Pescheria

Rimini, 26 marzo 2023 – Non ha dubbi Filippo Marcuccio, lo studente 24enne di origini pugliesi residente a Rimini: "Quella che ho subito nella notte tra venerdì e sabato in un locale delle Cantinette è stata una vera e propria aggressione omofoba. Due ragazzi mi hanno preso a pugni e rotto il naso dopo aver visto che mi baciavo con un mio amico". Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire con precisione i contorni di una vicenda al momento non ancora del tutto chiara, ma che ha riacceso nuovamente i riflettori sul tema della sicurezza nella Vecchia pescheria e nel centro storico. Oggi Filippo si presenterà alla caserma dei carabinieri per denunciare l’accaduto e mettere nero su bianco la sua versione dei fatti. Porterà con sé anche il referto del pronto soccorso, "dove sono rimasto per più di sei ore" e dal quale è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni e una "impalcatura per il naso". Marcuccio, che è stato intervistato anche da Teleromagna, ripercorre gli eventi che si sarebbero consumati attorno all’una di notte, nella zona di riferimento per la movida riminese. "Mi trovavo alle Cantinette insieme a due amiche e un amico per festeggiare il compleanno...