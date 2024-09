Studenti e caro afftti. Ecco la guida

Cgil, insieme all’Udu (Unione degli universitari) e al Sunia ha realizzato la nuova "Guida affitti per studenti universitari fuori sede" con l’obiettivo di fornire agli studenti universitari informazioni utili per muoversi nel mercato degli affitti con consapevolezza e sicurezza, riducendo il rischio di truffe, abusi, irregolarità e discriminazioni. La sede universitaria di Rimini conta circa il 38% di studenti fuori sede. La guida è suddivisa in vari capitoli, ciascuno dei quali affronta un aspetto specifico delle problematiche e soluzioni relative agli affitti per studenti universitari fuori sede. Domani dalle 10 alle 14 Cgil Rimini, Udu e Sunia Rimini predisporranno un punto informativo presso la sede dell’Università di Rimini in via Carlo Cattaneo, 17. Sarà possibile scaricare la guida o averne una copia, oltre a ricevere informazioni utili relative alle problematiche dell’abitare.