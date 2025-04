Crolla un pino al porto. Strada bloccata per ore

Ieri mattina, di buon’ora, diversi automobilisti, transitando in via Destra del Porto, hanno trovato la strada interrotta da un grosso pino. Durante la notte, stando a quanto emerso, l’albero è infatti crollato all’interno dei giardinetti intitolati alla memoria dei ragazzi del Parsifal, vicino agli uffici della Capitaneria di porto di Rimini, finendo parzialmente sulla carreggiata e rendendo necessaria la chiusura di un tratto della strada. Fortunatamente, lo schianto non ha provocato feriti né danni a mezzi o abitazioni. Né automobilisti né pedoni o ciclisti si trovavano a passare di lì quando è avvenuto lo schianto.

A destare particolare impressione è stata la vicinanza del tronco alla statua dedicata al capitano Giuseppe Giulietti: l’albero abbattuto si è fermato a pochi centimetri dal monumento, che per un soffio non è stato colpito in pieno. A segnalare l’accaduto è stata una pattuglia della Polizia Locale, che è immediatamente intervenuta per mettere in sicurezza l’area e deviare il traffico. Durante la notte è stato delimitato il perimetro interessato dal crollo, in attesa dell’intervento dei tecnici.

Nella mattinata di ieri, come confermato da fonti comunali, il personale di Anthea – la società che si occupa della manutenzione del verde pubblico – ha provveduto alla rimozione della pianta. Sono state inoltre avviate verifiche sullo stato di salute degli altri alberi presenti nel parco, per escludere il rischio di nuovi cedimenti. Il pino caduto, a giudicare dai primi rilievi, potrebbe essere stato indebolito da malattie radicali o da condizioni ambientali avverse. Nella notte tra mercoledì e ieri, non sono state registrate raffiche di vento particolarmente intense. Questo fa dunque pensare ad un progressivo ammaloramento della pianta, che l’avrebbe resa fragile ed instabile. Condizione su cui potrebbero aver influito anche le piogge. Le foto del pino crollato sono rimbalzate sui social network. Dove diversi riminesi hanno espresso la loro opinione sullo stato di salute del verde pubblico presente in città e sulla necessità di intervenire puntualmente con lavori di manutenzione e messa in sicurezza. "Sono piante molto belle ma non adatte alla città, perché soffrono e diventano poi un pericolo" ha rimarcato un utente su Facebook.