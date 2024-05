"Subito le regole per fare le gare e gli indennizzi agli operatori"

"Ben venga la regia della Regione nella preparazione dei bandi pubblici che i Comuni, a breve, saranno costretti ad affrontare per assegnare le concessioni demaniali". Legacoop Romagna plaude alle parole dell’assessore al turismo Andrea Corsini che ieri, sul Carlino, ha presentato la strategia della Regione nel momento in cui il governo dovesse continuare con i silenzi in materia di evidenze pubbliche sulle concessioni scadute. "Le parole di Corsini – osserva Legacoop – vanno esattamente nelle direzione che sollecitiamo da sempre: quella che tutti i livelli istituzionali decidano di essere parte protagonista di questa vicenda, costituendo così un fronte unico e unito con le imprese turistiche balneari e le loro cooperative". In materia di criteri uniformi con cui i Comuni si dovranno muovere, "apprezziamo anche l’impegno per un’eventuale valorizzazione degli indennizzi a valori di mercato per le imprese uscenti È importante. Così come sarà fondamentale garantire nei bandi il lavoro di famiglie e persone che traggono il proprio reddito dalla spiaggia". Bisogna agire al più presto, invece "a oggi perdura il silenzio assordante del governo sulla materia, che procrastina una situazione gravissima. Occorre fare di tutto per evitare che i Comuni partano con le gare per le concessioni di spiaggia senza un coordinamento".

Non fa sconti al governo il senatore del M5s, Marco Croatti (foto). "A conferma dell’immobilismo dell’esecutivo la portavoce della Commissione europea Johanna Bernsel ha affermato ieri, per l’ennesima volta, che la situazione è sempre la stessa. Abbiamo analizzato la risposta arrivata dall’Italia il 16 gennaio. Restiamo in contatto con le autorità italiane nell’ambito della procedura d’infrazione". Per Croatti "è arrivato l’ora che la Meloni tiri fuori la testa dalla sabbia".

a.ol.