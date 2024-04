Summit di bioetica. Sul Titano il discorso dei vertici dell’Oms

Presentata ieri mattina l’edizione numero 14 del “Summit Globale dei Comitati nazionali di Etica e Bioetica” che San Marino ospiterà per la prima volta dal 17 al 19 aprile prossimi sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, in collaborazione con Unesco. Il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni ha comunicato l’adesione all’evento di 60 delegazioni di altrettanti Paesi per un totale di più di 200 delegati. L’evento, che si svolge ogni due anni, arriva per la prima volta in un “piccolo Stato” e l’apprezzamento delle altre nazioni aderenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità è certificato dall’ampia adesione. L’incontro, che si terrà al Centro Congressi Kursaal, si aprirà alla presenza dei Capitani Reggenti alle 9 del 17 aprile e i lavori proseguiranno con le differenti sessioni, Plenarie e parallele, fino alle 18.30 quando è prevista l’Udienza dei vertici di Oms.