Suore precipitano nella scarpata, illese: “Pregavo Gesù e non è successo nulla”

Ponte Verucchio (Rimini), 13 settembre 2023 - Salve, e illese, per ‘miracolo’. Quello a cui questo pomeriggio suor Norma e suor Maria (video) si sono appellate in preghiera, mentre la Fiat Punto di colore bianco a bordo della quale le due religiose viaggiavano in direzione Santarcangelo cadeva nella scarpata vicino alla rotonda di Ponte Verucchio.

suor Norma e suor Maria illese dopo l'incidente a Rimini

Proprio lì dove le due suore sono precipitate per una decina di metri dopo che, stando alla testimonianza delle religiose di 84 anni, i freni della vecchia Punto hanno smesso di funzionare. E' stato a questo punto che suor Norma, che si trovava alla guida, ha perso il controllo del veicolo caduto quindi nel burrone di vegetazione e terra prima di arrestare la propria corsa diversi metri più in basso. "Pregavo: Gesù mio misericordia. Aiutaci, aiutaci. E così non è successo niente". La preghiera di suor Norma, mentre "piano piano l'auto andava giù per la scarpata fin quando non ci siamo fermate".

C'è sgomento e sorpresa per suor Maria invece nel guardarsi alle spalle e vedere l'auto immersa nella vegetazione, al termine di una caduta durante la quale "l'auto volava - così la religiosa -. Come ha fatto a non rovesciarsi durante la caduta io non ho capito". Subito dopo l'incidente, infatti, le due donne, che arrivavano dalla Repubblica di San Marino e dovevano arrivare a Santarcangelo per una visita medica, hanno allertato i soccorsi.

Con i vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria, i carabinieri e i sanitari del 118 che si sono subito precipitati sul luogo dell'incidente. Una volta estratte le due suore dal veicolo, però, subito i soccorritori hanno tirato un sospiro di sollievo. Le due religiose, infatti, nonostante l'incidente potenzialmente fatale sono uscite dalla Punto illese. Gridando, appunto, al miracolo.