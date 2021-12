Rimini, 8 dicembre 2021 - Posti di controllo in tutta la provincia e pattuglie a piedi nei centri storici per verificare il super Green pass. Circa 300 i controlli fatti da carabinieri e polizia locale di Rimini lunedì, nel giorno di esordio per il certificato verde rafforzato. Cinque le sanzioni, due ad attività commerciali e tre a persone, tutte a Rimini - elevvate dai militari del comando provinciale dell’Arma, scesi in campo con 27 pattuglie.

Tra i multati la titolare di un salone di bellezza, che oltre a non indossare la mascherina durante l’attività lavorativa, è risultata anche sprovvista del Green pass. Sanzionato - sempre dai carabinieri - il titolare di una sala giochi per mancato controllo del possesso di Green pass ai propri clienti, uno dei quali è stato multato in quanto sprovvisto di certificato. Complessivamente sono state controllate dai carabinieri 201 persone, di cui una trentina nelle piazzole di sosta degli autobus mentre scendevano da mezzi pubblici per la verifica del possesso del Green pass base. Ben 76 le attività passate al setaccio, tra cui tanti bar e ristoranti. Sempre nella giornata di lunedì una quindicina di controlli alle fermate degli autobus sono stati fatti dagli agenti della polizia municipale. Nessuna irregolarità rilevata. A partire da oggi gli uomini al comando di Andrea Rossi faranno controlli in bar, ristoranti e pubblici esercizi.



"Con le nuove disposizioni – spiega l’assessore alla Sicurezza Juri Magrini – sono già stati attivati dei controlli trasversali su tutto il territorio per le verifiche del Green pass, normale e rafforzato, previste dalla nuova normativa". Come stabilito dal tavolo di coordinamento di tutte le forze dell’ordine, la scorsa settimana in prefettura, i controlli riguardano in particolare gli esercizi pubblici e le attività economiche e commerciali che fanno somministrazione di alimenti e bevande.

"Un’attività che verrà estesa nei prossimi giorni anche ai locali adibiti a sale da ballo e discoteche, dove comunque è previsto lo svolgimento di qualsiasi evento danzante", aggiunge Magrini. Già partite verifiche alle fermate del trasporto pubblico locale con maggiore flusso di utenti, ad esempio alla stazione, oppure della linea 11 o comunque tutte le fermate in prossimità di plessi scolastici.

"Dai controlli alle fermate del trasporto pubblico nei pressi delle scuole, svoltisi lunedì e anche ieri, è emerso un sostanziale rispetto delle nuove disposizioni in materia di Green pass". Un servizio rinnovato settimanalmente da un’ordinanza che, a rotazione, disporrà le diverse forze dell’ordine nelle aree territoriali di volta in volta indicate dalla questura. La polizia locale di Rimini metterà a disposizione due pattuglie ogni giorno.