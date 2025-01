Supermercato in zona Violina: "Proposta di Aldi, avviati i contatti"

La sindaca scende in campo sul tema del servizio di supermercato nell’area del quartiere Violina, Casette e Porto dopo la chiusura dell’attività di Piazza Repubblica, sul quale tema è pure in corso una raccolta firme. "Abbiamo preso parte ai tavoli di crisi e ci siamo attivati su più fronti per trovare una soluzione che risponda alle esigenze della nostra città, di residenti e turisti – conferma la prima cittadina – tra i vari contatti in corso, confermo quello con il supermercato Aldi che si è fatto avanti con una proposta". Poi la prima cittadina interviene sulla chiusura del supermercato Economy in Piazza della Repubblica: "Ho seguito personalmente quei tavoli, insieme con i sindacati. Sono stati fatti due incontri con la Regione e ai tavoli c’erano anche i gestori del supermercato. Hanno riferito che in 3 anni, l’Economy di piazza della Repubblica, non ha risposto ai loro parametri di gestione e non hanno più potuto garantire la prosecuzione dell’attività. Per i dipendenti sono scattati i vari ammortizzatori sociali. Siamo consapevoli che, al momento, in questa parte della città non ci sono più piccoli supermercati. Il più vicino è il mercato coperto e Cattolica è fornita di tanti altri supermercati". Ma poi torna sulla proposta di Aldi specificando l’area: "È, al momento, l’unica proposta ad essere arrivata alla nostra amministrazione _ continua la Sindaca Foronchi – la società Aldi ci ha scritto dichiarandosi disponibile ad acquisire la licenza del ramo di azienda attualmente esercitato presso il supermercato Economy, subordinandola però all’ipotetico trasferimento di azienda tra via Emilia-Romagna e via Ferrara, con l’obiettivo di garantire i livelli occupazionali attuali dell’Economy, compatibilmente con le loro esigenze".

Luca Pizzagalli