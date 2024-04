Svolta a destra: prove tecniche di lista

La foto effettuata domenica tra la senatrice Mimma Spinelli di Fratelli d’Italia e le marignanesi Claudia Montanari ed Elisa Bordoni ha riacceso la campagna elettorale a San Giovanni in Marignano, dove sta emergendo con forza la possibilità di una lista civica trasversale, che sfiderà il Pd ed il centrosinistra già schierato al fianco della candidata, e attualmente vicesindaca, Michela Bertuccioli.

Sarebbero molte le forze politiche che potrebbero sostenere la seconda lista in lizza nel Granaio dei Malatesta. A partire proprio da Fratelli d’Italia e da altre forze del centrodestra. Ma non solo, proprio in questi giorni sono in corso riunioni ed incontri per capire chi potrà sostenere tale nuova realtà dell’agone politico marignanese, che vorrebbe raccogliere voti anche tra i delusi del centrosinistra, dove alcuni mal di pancia sarebbero emersi dopo la scelta Pd di non ricandidare Daniele Morelli. E la nuova lista civica, assolutamente trasversale, potrebbe anche scegliere di candidare a sua volta un’altra figura femminile.

Bocche cucite sia nel centrodestra che in altri schieramenti sui nomi, con nessun sbilanciamento in avanti nemmeno per Claudia Montanari, avvocatessa marignanese, ed Elisa Bordoni, commercialista, salite alla ribalta delle indiscrezioni per il selfie sui social con la senatrice Spinelli.

Di certo nei prossimi giorni si attendono novità e sorprese per un Comune da quasi diecimila abitanti dove si annuncia una campagna elettorale molto accesa dopo i due mandati di Morelli. E si attende, appunto, di capire quale sarà l’identikit dell’avversario di Michela Bertuccioli. Proprio tra le tante forze politiche e civiche coinvolte sono iniziate le consultazioni e non è ancora chiaro il quadro complessivo.

Intanto il Pd marignanese dal canto suo ha già iniziato una campagna elettorale molto intensa e ha presentato la sede del comitato elettorale che sosterrà Michela Bertuccioli. Il Comune di San Giovanni resta molto importante per tutto il territorio collinare ed a stretto contatto socio-economico con la riviera e la vicina Cattolica dove lo stesso Pd, con Franca Foronchi, è già sceso in campo per sostenere i vicini compagni marignanesi.