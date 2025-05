Telecamere e cimiteri: partono i lavori

Dalle telecamere nei principali snodi viari della zona tra Spadarolo e Vergiano, fino agli interventi sui cimiteri di San Lorenzo in Monte e Santa Cristina. Il primo forum eletto sul territorio comunale di Rimini, l’11 Marecchiese che copre il territorio compreso tra i Padulli e San Paolo incluso, è pronto a mettersi al lavoro. Domani si terrà il primo incontro rivolto agli iscritti per cominciare a scrivere la lista dei problemi e delle proposte da presentare all’amministrazione comunale. Il presidente eletto Marco Succi, sostenuto dalle altre cariche del forum, il vicepresidente Giorgio Urbinati e la segretaria Milena Falcioni, aprirà le attività del forum. Sul tavolo vi sono già alcune situazioni sollevate dai residenti e iscritti. La prima è quella della sicurezza e dei furti che aveva dato il là alla costituzione del gruppo spontaneo di cittadini anni fa. Il progetto con l’amministrazione avanza e in estate si dovrebbero vedere le prime telecamere attive sulle strade. Altro tema molto sentito è la sistemazione dei cimiteri di San Lorenzo in Monte e Santa Cristina per i quali i membri del forum hanno già sentito Anthea. Per quanto riguarda la via Pradese sono attese novità su interventi di messa in sicurezza a carico del Comune. I successivi incontri del forum si terranno il 29 maggio 5 e 12 giugno. In tutte le occasioni il punto di incontro sarà la palazzina anagrafe a Corpolò in piazza Bizzocchi 4.