Telecamere riaccese in centro. Ecco come funzionerà la nuova Ztl. Al via i controlli su 12mila permessi

Senza il pass non si passa. Il Comune si prepara a riaccendere le telecamere nella zona a traffico limitato in centro storico, dopo che sono rimaste spente per anni. Sono in corso le verifiche sui vecchi permessi rilasciati ai residenti e a tutti gli altri (operatori, fornitori, medici e i titolari di attività per riparazioni e servizi urgenti) che avevano diritto al pass. E sono tanti. Prima che le telecamere del vigile elettronico venissero disattivate, erano quasi 12mila i titolari di permessi per la Ztl tra residenti (5.900), titolari di attività economiche e fornitori (1.700), di imprese per riparazioni urgenti (altri 2.100) e altri 2mila autorizzati alla circolazione (compresi medici, fiorai, agenti di commercio). Completati i controlli, partiranno le lettere per regolarizzare le posizioni e avvisare chi ha perso i requisiti per il permesso.

Ma quando si accenderanno le telecamere? "Partiremo entro la fine dell’anno. Ma, come ribadito più volte, prima di fare le multe ci sarà una fase sperimentale, di pre-esercizio. Com’è accaduto per la Ztl del lungomare di Rimini nord", spiega Roberta Frisoni. Sull’inizio delle sanzioni, l’assessore alla mobilità non si sbilancia. Ma la volontà di Palazzo Garampi è partire con le multe nella Ztl in centro in primavera, dopo 3 o 4 mesi di sperimentazione.

Rispetto al passato, gli accessi sorvegliati dalle telecamere saliranno 13: 10 in centro e gli altri 3 nel borgo San Giuliano. Chi è autorizzato per il centro può passare in tutti i varchi del centro, ma non in quelli del borgo San Giuliano, e viceversa. Solo 4 i varchi in cui l’ingresso sarà vietato 24 ore su 24 a chi non ha il pass: i 3 nel borgo San Giuliano in viale Tiberio (all’incrocio con via San Giuliano), via Marecchia e via Trai, e quello in via Giovanni XXIII. Gli altri varchi sono in: via Bastioni meridionali all’incrocio con largo Unità d’Italia, attivo dalle 22 alle 6; via Dante Alighieri, acceso dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30; via XXII Giugno (incrocio con Via Angherà), funzionante dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30; via Bertani, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30; i due accessi in corso d’Augusto (prima e dopo via Ducale), entrambi attivi dalle 7,30 alle 20,30; via Castelfidardo, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30; via Michele Rosa, dalle 9 alle 12; via d’Azeglio (incrocio con via Circonvallazione occidentale), dalle 22 alle 6. In tutti i varchi il divieto per i veicoli senza permesso varrà anche per le moto, fatta eccezione per quello di via Bertani dove potranno passare sempre. "Come avvenuto per la Ztl di Rimini nord – ricorda ancora la Frisoni – anche per quella in centro daremo la possibilità di pass temporanei a famigliari e amici dei residenti, per un massimo di 30 accessi al mese".