Tutti in pista: in centro si balla con ’DiscoBorgo’

Domani il centro storico di Santarcangelo si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto, con il ritorno di DiscoBorgo. Una dozzina i locali che parteciperanno all’iniziativa, con aperitivi, musica dal vivo e deejayset. Col passare degli anni DiscoBorgo è diventato uno degli eventi clou organizzati da ’Città viva’, l’associazione che riunisce negozi, locali e altre attività del centro storico di Santarcangelo. "Con DiscoBorgo – osserva Alex Bertozzi, presidente di ’Città viva’ – vogliamo dare il via alla bella stagione a Santarcangelo al ritmo di musica e divertimento sano". La festa prenderà il via alle 19 e andrà avanti fino alle 23 circa. Niente ore piccole, insomma, per non disturbare i residenti. Per chi vorrà proseguire, ci sarà poi una sorta di after party al pub Boomerang.

Sono tantissimi i locali del centro che hanno deciso di aderire all’evento. Ognuno avrà una postazione per la musica. Che sarà per tutti i gusti: si va dall’house alla techno, dalla musica afro fino a quella latina, passando per il funky e il reggaeton... Il consiglio è di prenotare i tavoli nei locali, visto che ci sono già tante richieste.