Ubriaca fradicia al volante Centra due auto in sosta

Rocambolesco incidente a Coriano. Una donna con un tasso alcolemico ben sei volte superiore al limite massimo consentito ha perso il controllo del suo veicolo, per poi centrare due auto parcheggiate e finire fuori strada. La Polizia locale di Riccione le ha ritirato la patente e sequestrato il mezzo. L’episodio, reso noto ieri, risale a martedì. Riporta il comando di viale Empoli: "Erano le 3 del pomeriggio quando la donna si è messa al volante dopo essersi ubriacata. All’improvviso, in viale Giovagnoli, vicino al centro di Coriano, ha perso il controllo del mezzo che guidava, e centrate le due auto in sosta, è finita sul marciapiede". Considerato il tasso alcolemico, la conduttrice dell’utilitaria, una quarantottenne, non era assolutamente nelle condizioni di guidare. L’hanno constatato subito dopo il sinistro gli agenti dell’infortunistica del Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano e Coriano, che a dieci minuti dall’urto hanno sottoposto alla prova etilometrica la signora, riscontrando che il tasso alcolemico aveva raggiunto i 3,08 gl, valore altissimo, sei volte oltre il consentito. Al ritiro della patente e al sequestro del mezzo, per la donna si è aggiunta la denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale. Poteva andare peggio, ma per fortuna in quel momento sul marciapiede non transitava nessuno e nelle auto parcheggiate non c’erano persone.

Continua a puntare su contrasto e prevenzione degli incidenti la Polizia locale con l’intento di tutelare la sicurezza dei cittadini. In merito la comandante Isotta Macini lancia l’appello: "Dobbiamo evitare che le persone si mettano alla guida dopo avere assunto alcol o sostanze stupefacenti". Vanno in questa direzione i continui controlli sulle strare di Riccione e dintorni. A proposito il comando sposa in pieno e rilancia il messaggio del Presidente della Repubblica che dice: "Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro". Da qui l’invito alla cautela anche in vista delle feste.

Nives Concolino