Un altro blitz dei vandali al parco: "Le famiglie si occupino dei controlli"

Ennesimo atto di vandalismo nei parchi e sui giochi per bambini a San Clemente. L’ultimo episodio, in via Parma, ha provocato la dura reazione della sindaca Mirna Cecchini che chiede ai cittadini di collaborare con amministrazione pubblica e forze dell’ordine nel vigilare e segnalare comportamenti inadeguati. "Comincio a essere molto insofferente di fronte a questi ripetuti danneggiamenti al patrimonio pubblico e dell’intera comunità – sbotta la prima cittadina – Mi chiedo, ancora una volta, quale sia il motivo di tale accanimento verso ciò che abbellisce e rende più funzionali i nostri parchi e le nostre aree verdi. Nei prossimi giorni andremo ad installare altri giochi e spero con tutto il cuore che non subiscano la stessa sorte e che le nostre ripetute segnalazioni portino a identificare i responsabili. Non è più tollerabile".

Poi un appello alla cittadinanza: "Mi auguro, anzi lo chiedo espressamente – prosegue la sindaca – che tutti i cittadini contribuiscano a sorvegliare e a non girare la faccia dall’altra parte convinti che la cosa non li riguardi. Non è ignorando la situazione che il problema può essere affrontato e risolto. Darò notizia dell’accaduto alle forze dell’ordine, con l’auspicio che si arrivi presto a fermare questo scempio. Rispondo qui e subito a chi invocherà, come deterrente, l’ausilio delle telecamere: non si può disseminarne il territorio, è fisicamente ed economicamente impossibile. Qui è un problema innanzitutto di educazione e di mancanza di controllo da parte delle famiglie chiamate a svolgere il loro ruolo di tutori e di prevenzione". La prima cittadina chiede innanzitutto responsabilità e senso civico ai cittadini.

Luca Pizzagalli