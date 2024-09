Un asilo nido da 42 posti a Coriano. A settembre arrivano le ruspe

Si accendono le ruspe per radere al suolo la ex sede dell’Ausl di via Fleming a Coriano. La demolizione è attesa in settembre. Al suo posto verrà realizzata una struttura completamente nuova e soprattutto sarà un nido al servizio dei bambini e delle famiglie del territorio. Per le casse del comune di Coriano si tratterà di un’opera importante del costo di 3 milioni e 900mila euro, di cui oltre 1 milione finanziato dal Pnrr. Il progetto esecutivo, già approvato dalla giunta comunale, punta sul recupero di un’area in disuso da anni, abbattendo il vecchio edificio che un tempo accoglieva i servizi Ausl, per costruire una struttura di circa mille metri quadrati distribuito su un unico livello. La gara d’appalto è già stata pubblicata nella piattaforma regionale Sater, con scadenza 23 settembre. Dopo l’arrivo delle offerte servirà un mese per la verifica delle proposte, infine arriverà l’aggiudicazione. I tempi dei lavori dovranno essere stretti perché l’opera riceve fondi del Pnrr, dunque andrà completata nel 2026. Il nido fornirà 42 posti e sarà costituito da 2 spazi principali: una zona giorno per il gioco e l’alimentazione, e una per il riposo. Lo spazio centrale è stato studiato per assumere con gli arredi mobili svariate configurazioni secondo le esigenze didattiche. Abbondante sarà il ricorso al verde con alberature e arbusti negli spazi esterni. L’edificio sarà a forma di ‘C’ con una corte interna pensata come luogo di aggregazione nelle stagioni più miti.

a.ol.