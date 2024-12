Un battito di speranza per Cardiologia

Prevenzione e cura del cuore: queste le parole d’ordine della serata Inner Wheel Riccione Valconca al ristorante Autentico di Riccione durante la quale è stato presentato il progetto ‘Un battito di speranza’, promosso dal club per l’acquisto di strumentazione diagnostica a favore della Cardiologia dell’ospedale di Riccione. Obbiettivo l’acquisto di un letto cicloergometro per i test cardiologici sotto sforzo e di un ecocardiografo per la diagnostica avanzata delle malattie del cuore. "Sono strumentazioni necessarie al reparto - ha detto il dottor Daniele Grosseto, primario del reparto di cardiologia intervenuto alla serata - Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo. In Italia il 70% della popolazione è a rischio cardiopatie e tra questi il 54% è a rischio medio alto. Nella sola provincia di Rimini i cardiopatici sono oltre 65mila e i decessi 380 ogni 10mila abitanti". Durante la serata si è dato il via a una raccolta fondi tramite la piattaforma unbattitodisperanza.it realizzata dallo studio Paolucci Marketing di Riccione.

La serata è stata allietata dalla presenza di Francesco Gabellini e Francesca Airaudo.