Un corso accademico sul dialogo tra religioni

E’ imminente l’avvio, nella sua edizione rinnovata, del Corso di alta formazione in Dialogo interreligioso e Relazioni internazionali promosso dall’Istituto superiore di Scienze religiose ‘A. Marvelli’ delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro insieme all’Università di San Marino, tramite la Scuola Superiore di Studi Storici. Il Corso di Alta Formazione ha durata annuale per complessivi 60 crediti universitari (Ects), equivalenti a un Master universitario di I livello. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito dell’Istituto Marvelli www.issrmarvelli.it o possono essere richiesti via e-mail a: segreteriacaf@issrmarvelli.it (Marco Gabellini). Sul canale YouTube dell’Istituto sono a disposizione anche video-interviste e testimonianze di studenti e studentesse che hanno partecipato al Caf nelle precedenti edizioni.