Un nuovo ‘ospedalino’ per visite ed esami

Ha aperto i battenti ieri il Centro di assistenza e urgenza cittadino, il quinto Cau della provincia di Rimini, in piazza del Popolo. Apertura 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 (8-24 a luglio e agosto). Come si accede? Si viene accolti dall’infermiere "che procede attraverso un colloquio di valutazione del bisogno sanitario, a cui segue la visita medica ed eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici – dicono dall’Ausl –. Il medico del Cau, se necessario, prescriverà prestazioni specialistiche a completamento diagnostico". Tutto gratis per i residenti in regione, 20 euro "da corrispondere al medico" gli altri, turisti compresi. Tra i servizi del Cau "visita medica, certificazioni, trattamento farmacologico al bisogno, prescrizione di terapia per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali, procedure chirurgiche minori (suture, medicazioni), prestazioni assistenziali e specialistiche per eventi di origine traumatica".

Il servizio, spiega l’Ausl, "che amplia e potenzia le attività già svolte dal punto di Primo intervento, si avvale di una equipe medico-infermieristica dedicata (con formazione specifica ed esperienza nella gestione di problemi sanitari urgenti) e di strumenti di approfondimento diagnostico, laboratoristici e strumentali". "Si tratta di una struttura progettata per rispondere in maniera efficace e tempestiva alle esigenze dei pazienti che necessitano di assistenza per problemi urgenti a bassa complessità", ha sottolineato Antonella Dappozzo, direttrice dell’Unità operativa cure primarie di Rimini, che ha presenziato all’apertura insieme a un esponente dell’amministrazione comunale. "Si concretizza sempre di più il piano di potenziamento dell’assistenza territoriale con la riorganizzazione dei luoghi e di maggiore integrazione dei percorsi di salute", ha aggiunto Cristina Fabbri, direttrice direzione infermieristica. Intanto, in settimana con la recinzione dell’area di cantiere è previsto l’inizio dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità sempre in Piazza del Popolo.