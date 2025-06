‘Un passo in equilibrio’ verso la prevenzione

Si Chiama ‘Un passo in equilibrio’, ed è un incontro pensato per prevenire il rischio di cadute nella popolazione anziana, promuovendo la sicurezza nel movimento quotidiano. L’appuntamento è per domani dalle 14 alle 16, a Riccione, al Centro del Buon Vicinato ‘I Villaggi’ di via Arezzo. Attraverso alcune slide informative, un piccolo test di valutazione fisica e video di esercizi pratici, i partecipanti insieme agli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica scopriranno come l’attività fisica possa migliorare forza, equilibrio e qualità della vita. L’evento è rivolto in particolar modo a persone con patologie croniche e caregiver. Ingresso libero.