Un piano per sostituire i parcometri non funzionanti: "Siamo partiti dalle zone della città più frequentate"

Cattolica si ritrova con centinaia di posti auto con strisce blu, ma con pochi nuovi parcometri e non sempre tutti funzionanti. L’amministrazione comunale ora annuncia un piano di sostituzione e rinnovo delle macchinette. "La nostra amministrazione comunale, dopo anni che non venivano sostituiti, ha messo mano ai parcometri della città – spiega l’assessora alla polizia municipale Claudia Gabellini (nella foto) – A Cattolica ce ne sono 37 in totale. Dal 2022 ad oggi ne abbiamo acquistati e installati 9, tutti di nuova generazione, che permettono anche il pagamento con carte di credito, e con i quali abbiamo sostituito alcuni dei macchinari malfunzionanti che si trovavano nelle aree più frequentate della città e che hanno quindi maggiore frequenza di posteggio e di utilizzo. Ma questi apparecchi richiedono una manutenzione frequente". Possono accadere disagi periodici, dunque, e così si annunciano anche nuovi investimenti: "Come amministrazione comunale – ribadisce l’assessore Gabellini – continueremo a prevedere somme a bilancio per una sostituzione graduale dei parcometri più vetusti. In ogni caso, il nostro piano di intervento è orientato all’ottica del riuso e dell’ottimizzazione. Infatti molti dei componenti ancora funzionanti, prelevati dagli apparecchi sostituiti, vengono riutilizzati per la manutenzione dei parcometri su strada. È una gestione che oltre a puntare all’efficienza, vuole anche essere virtuosa e sostenibile".