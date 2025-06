Una canzone dei Guns N’ Roses per Mattia, ucciso a 14 anni / Video

I Guns N’ Roses suonano per Mattia Ahmet Minguzzi, il ragazzo 14enne figlio dello chef misanese Andrea e della violoncellista Yasemin Akincilar, ucciso a Istanbul per le ferite riportate in una aggressione subita da coetanei in un mercato locale.

Ieri sera la storica band suonava in concerto al Tupras Stadium di Istanbul. Prima che si accendessero le luci sullo spettacolo, la band ha diffuso un toccante video sui propri account social ufficiali con la loro classica cover di Knockin’ On Heaven’s Door dedicata al giovane Matttia Ahmet. Ad accompagnare il video un messaggio semplice, che ha toccato il cuore di tantissime persone: "Riposa in pace".

Il post ha fatto rapidamente il giro sui social, tra i fan della band in Turchia e nel resto del mondo. E migliaia di persone hanno espresso sostegno e commozione per il giovane 14enne ucciso a Istanbul.

Tante celebrità turche e musicisti hanno condiviso l’omaggio facendo diventare virale il video. "Un grazie dal profondo del cuore ai Guns N’ Roses – ha scritto ieri sul proprio profilo social il papà Andrea Minguzzi – per aver scelto di commemorare durante il vostro concerto a Istanbul mio figlio Mattia Ahmet. Mattia è stato tragicamente ucciso in un mercato di questa città da mani sconosciute e crudeli. Da allora, il suo nome è diventato un simbolo contro ogni forma di violenza, una voce silenziosa che continua a parlare al cuore di chi crede nella giustizia, nell’amore e nella pace. Anche se ora è un angelo, l’angelo della fratellanza fra i popoli, io so che sarà lì con noi stasera (ieri, ndr). So che ascolterà, sorriderà e che, con la sua luce, continuerà a illuminare i cuori di chi lo ricorda e delle generazioni che verranno. Grazie per questo gesto che non dimenticheremo mai. Con amore e gratitudine infinita".