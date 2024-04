Una lettera alla Terra, dalla Marmolada al Kazbek. Il cambiamento climatico in un documentario

Il 22 marzo gli alunni dei plessi di Pennabilli, Montecopiolo e Sant’Agata, hanno partecipato alla visione del documentario dell’associazione ‘The Climate Route’ che ci ha mostrato quanto i cambiamenti climatici incidano sull’ambiente, sui viaggi e sulla vita quotidiana. Ma com’è nata l’idea per questa impresa? Questo progetto nasce nell’ottobre del 2020 durante la pandemia, con l’idea di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica attraverso specifiche spedizioni, documentando e raccogliendo testimonianze di persone incontrate lungo il cammino. Il gruppo è partito nel giugno 2022 dalla Marmolada, detta Regina delle Dolomiti, situata in Trentino-Alto Adige. Il viaggio in giro per il mondo li ha portati fino al monte Kazbek, montagna della catena del Caucaso, al confine tra la Russia e la Georgia. Cosa hanno osservato e compreso gli esploratori durante questa avventura? Si sono accorti di un tragico ritiro di tutti i ghiacciai monitorati. Il rapporto tra le precipitazioni nevose e lo scioglimento dei ghiacci è inversamente proporzionale. 5.000 km, otto paesi attraversati, un mese di fatiche, avventure ed esperienze, hanno dimostrato quanto l’uomo stia impattando sull’ambiente in modo irreversibile.

Classi 2 A e 3 A