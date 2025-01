Una notte per De Andrè tra concerti e brindisi

"Ma voi che siete a Rimini, tra i gelati e le bandiere...". E la voglia di ritrovarsi, ancora una volta, a cantare le canzoni di Fabrizio De Andrè come lui avrebbe voluto. Tra una chitarra e un bicchiere di vino. Il miracolo si ripeterà anche stavolta, per il 25esimo anno di fila. Domani sera alla Vecchia pescheria tanti riminesi si ritroveranno insieme per l’omaggio a Faber con Specialmente in gennaio. L’evento, che si ripete ogni anno l’11 gennaio (il giorno della scomparsa di De Andrè), vuol celebrare in modo autentico e spontaneo il cantautore. Un appuntamento che è diventato imperdibile per tanti appassionati della musica di De Andrè. "Un anno, uno dei primi – ricorda Samuele Zerbini, tra i promotori dell’iniziativa – Sandrino veniva e a tutti i costi voleva cantare Lucio Battisti. Io gli spiegavo che no, che eravamo qui per Fabrizio. Noi attaccavamo con Il pescatore e lui intonava le bionde trecce gli occhi azzurri... Noi cantavamo Andrea e lui dieci ragazze per me posson bastare. E poi c’è Bubi, che una volta pianse come un vitello e disse questa è poesia, non come la robaccia che fanno ora". Ecco, chi c’è a Specialmente in gennaio lo sa: ogni volta è diversa. Ogni volta è una volta nuova per ricordare De Andrè "in direzione ostinata e contraria...". Lo faranno in tanti anche domani sera, a 26 anni dalla morte di Faber: l’appuntamento è alla Vecchia pescheria, dalle 19. "Portate chitarre, canzonieri, chitarre, buon vino, tanti ricordi e nemmeno un rimpianto".

L’omaggio a Faber animerà anche il Teatro CorTe di Coriano, dove domani sera (21,15) saliranno sul palco i Damadorè, band formata da Andrea Ceré al basso, Daniele De Rosa alle tastiere e all’organo, Giorgio Nonnato alla batteria, Max Giovanardi alle chitarre, e ancora Pietro Lermini (chitarra acustica, tastiere, mandolino, percussioni), Tania Righi (violino) e Sabba Gallotta (voce e chitarre). Per l’occasione sarà proposto il concerto della famosa tournée di De Andrè in collaborazione la Premiata Forneria Marconi. Ognuno dei brani è stato studiato e preparato con dovizia di particolari sugli arrangiamenti e sulle interpretazioni e "viene reso rigorosamente live – spiega la band – ricreando così le atmosfere sonore che il connubio tra la canzone d’autore di De Andrè e il rock progressive della Pfm riuscì a produrre". Informazioni e prenotazioni al numero 329.9461660.