Un’ambulanza e un pulmino acquistati dalla Croce rossa

Il parco auto del comitato locale della Croce Rossa di Riccione si amplia con nuovi importanti mezzi. Si tratta di una super accessoriata ambulanza di classe A, in pratica un’unità mobile di rianimazione, e di un pulmino Ford Transit con pedana per il trasporto dei disabili in carrozzina, benedetti da don Alessio Alasia.

A tagliare il nastro ieri sono stati il presidente Roberto Silvestri e la sindaca Daniela Angelini affiancata dagli assessori Marina Zoffoli e Simone Imola.

I nuovi mezzi in dotazione alla Croce Rossa, come ricorda Daniela Berlini della Cri, sono stati acquistati grazie alla cena solidale del maggio 2022 e donazioni di sponsor, si affiancano ad altri tre pulmini e a cinque ambulanze di soccorso già in uso.

ni. co.