Under 17 vince, la 19 cade nel weekend Angels

Una vittoria e una sconfitta nel weekend di basket giovanile per le formazioni legate a Rinascita Basket Rimini. Il successo è quello dell’Under 17 Eccellenza targata Angels Santarcangelo, capace di violare il campo delle Stars Bologna grazie a una prova decisa e intensa fin da subito. Il 61-75 finale ha le sue premesse in un primo quarto a tutto gas per i clementini, che volano sul +18 (11-29) grazie a Tassani, Ruggeri e Ricci. Nel secondo quarto Bologna rientra in partita possesso dopo possesso e accorcia fino al -10, prima del 28-42 dell’intervallo. Di ritorno dagli spogliatoi sono sempre gli Angels a comandare, anche se la gara va un po’ a elastico con vantaggi che oscillano tra le venti e le dieci lunghezze. Nel finale la partita è quasi del tutto riaperta sul 58-63 prima dell’allungo finale firmato Ronci e Ruggeri. Il tabellino: Almasi, San Martini, Bracci, Ciancarelli 6, Tassani 9, Ronci 18, Longo 2, Tura 2, Arcangeli ne, Altini 11, Ruggeri 21, Ricci 6. All.: Brugè. Niente da fare invece, nonostante una buona prova, per l’Under 19 Angels sul campo della capolista Raggisolaris Faenza (77-70). La squadra di coach Serra inizia convinta dei propri mezzi e resta avanti al 10’ (16-18) grazie al canestro di Frisoni. Nel secondo periodo Faenza sorpassa, ma si resta sul filo dell’equilibrio fino all’intervallo (38-34). Di ritorno dagli spogliatoi il trend non cambia. Bendandi e Frisoni scrivono 59 pari in apertura di quarto periodo, quindi Baschetti sigla il sorpasso, ma pronta arriva la replica faentina che vale il 68-65 con due giri di lancette sul cronometro. Sul 68-65, sono i padroni di casa ad avere lo spunto migliore per chiudere. Per Faenza 20 di Garavini e 17 di Ndiaye. Il tabellino degli Angels Santarcangelo: Capelli, Sankarè ne, Pivetti, Amaroli 5, Baschetti 15, Macaru 14, Ka, Mari 13, Mainetti 2, Pennisi 6, Frisoni 15, Innocenti. All. Serra.