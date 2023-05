"Uno studentato universitario alla Novarese"

Il tema della riqualificazione e rigenerazione delle ex colonie resta caldissimo a Rimini. Dopo il consiglio comunale tematico tenutosi la scorsa settimana, il capogruppo di Fratelli d’Italia rilancia e chiede al Comune di valutare l’opportunità di trasformare la Novarese in un complesso a disposizione dell’università.

"Tra le colonie della Riviera – è la premessa di Gioenzo Renzi – una delle poche sopravvissute al degrado, all’abbandono e alla speculazione è la colonia Agip di Cesenatico, costruita dall’architetto Giuseppe Vaccaro. Grazie alla sua continua e congeniale attività, la colonia ha mantenuto la sua bellezza, leggerezza e solarità; nei mesi estivi funziona come ostello, ed è sede dei corsi di aggiornamento dell’università di Bologna". Perché allora, chiede il capogruppo di Fratelli d’Italia, "non pensare al rapido recupero della colonia Novarese di Novarese (eretta nel 1934, in soli 120 giorni), che è di proprietà del Comune di Rimini, come studentato universitario, utilizzando per la ristrutturazione dell’edificio le risorse stanziate dal governo proprio in questi giorni?". Per Renzi sarebbe una soluzione assolutamente fattibile, e che potrebbe permettere al Comune di intercettare risorse da Roma.

In alternativa "la Novarese potrebbe diventare un nuovo polo universitario, ad esempio per la facoltà di Scienze Motorie, considerando che la colonia è circondata da un’area verde circostante di 38mila metri quadrati, ideale per le attività sportive". A detta di Renzi "tali destinazioni per la Novarese sarebbero compatibili con lo scopo di pubblica utilità, la funzione e la storia delle colonie, consentirebbero il rispetto dei vincoli e rappresenterebbero la svolta strategica per l’innovazione e la riqualificazione turistica e della città".