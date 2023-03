Vasco Rossi concede il bis Prima la prova poi il concerto: il doppio show del Komandante

di Manuel Spadazzi

Rimini va al massimo con Vasco. Che ha già fatto un primo sopralluogo al ’Romeo Neri’ (come mostra in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram) in vista delle prove e del concerto del 2 giugno, con cui aprirà il nuovo tour. E non sarà l’unico a Rimini. E’ notizia di ieri che il Komandante effettuerà la prova generale allo stadio di Rimini l’1 giugno, il giorno prima del concerto, a cui potranno assistere anche i fan. La decisione era nell’aria ed è stata ufficializzata ieri mattina, mandando subito in delirio i fan più accaniti di Vasco. Ma attenzione: soltanto gli iscritti al Blasco fan club potranno entrare al ’Romeo Neri’ e partecipare al soundcheck dell’1 giugno, che di fatto sarà un vero e proprio concerto. Dal 31 marzo chi vorrà vedere anche la prova generale del concerto potrà farne richiesta attraverso l’area riservata del Blasco fan club. Il giorno dopo, tutti al ’Romeo Neri’ per la data zero del tour, che si annuncia l’evento dell’anno per l’estate riminese. I biglietti messi a disposizione da Live Nation (è la società che organizza il tour) per il concerto a Rimini sono andati esauriti in pochissimo tempo. Sono stati venduti già oltre 21mila biglietti per la data al ’Romeo Neri’, eppure migliaia di persone sono rimaste a bocca asciutta.

La febbre per il ritorno di Vasco, che tornerà a esibirsi a Rimini dopo la bellezza di 27 anni (l’ultimo concerto al ’Romeo Neri’ risale al 10 agosto 1996), continua a salire in città. E la macchina organizzativa per gestire la giornata del concerto si è già messa in moto. Ieri mattina si è parlato del concerto di Vasco Rossi al comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza riunito dal prefetto Rosa Maria Padovano. Erano presenti alla riunione anche alcuni progettisti e rappresentanti dell’organizzazione del tour. Si sono affrontati vari aspetti, da quello della sicurezza ai lavori imminenti allo stadio (per aumentarne la capienza fino a 24mila posti), fino alla viabilità. A fare il punto sull’evento e sull’intervento al ’Romeo Neri’ ci ha pensato il sindaco Jamil Sadegholvaad.

Tra le novità emerse, c’è l’ipotesi di organizzare un servizio di navette per portare i fan di Vasco allo stadio. L’idea è di far parcheggiare la gran parte degli spettatori del concerto in alcuni parcheggi a distanza di qualche chilometro dallo stadio, per poi accompagnarli al ’Romeo Neri’ con le navette. Un’ipotesi a cui si sta lavorando per far fronte ai problemi di viabilità causati dal maxi cantiere sulla Statale 16, e per ridurre il più possibile i disagi. "Dai cantieri ai varchi, dalle aree di parcheggio al servizio navetta, dalla gestione dei flussi alle corsie emergenziali, l’incontro di ieri – spiega in una nota la Prefettura – ha posto i primissimi tasselli per quella che sarà la complessa macchina organizzativa per la gestione della sicurezza per il concerto di Vasco". Dello show si tornerà a parlare spesso, nei prossimi comitati provinciali per l’ordine pubblico e la sicurezza, per definire nei dettagli sia il presidio e la macchina dei controlli, sia il piano per la viabilità e gli interventi da mettere in campo per ridurre i disagi di chi abita vicino allo stadio.