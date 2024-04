Verdone, maestro della Settima arte. Di nuovo in città a 17 anni dal premio Fellini

"Fellini è stato un regista che mi ha fatto amare il cinema". Sono trascorsi oltre diciassette anni da quando Carlo Verdone pronunciò queste parole al premio Fellini, tra le mura del cinema Fulgor molti anni prima della sua riqualificazione. Verdone sta per tornare, invitato alle giornate de ‘La settima arte’ che si svolgerà dal 2 al 5 maggio in diversi luoghi della città: dal Teatro Galli alla Cineteca, il cinemino nel palazzo del Fulgor, Multiplex Le Befane, il teatro degli Atti e il cinema Tiberio. All’attore e regista che ha accompagnato e dipinto il Paese nella sua lunga carriera verrà consegnato il premio ad honorem Cinema e Industria. Verdone lo ritirerà nella serata del 4 maggio, nel corso della cerimonia al Galli in cui saranno premiati anche Giampaolo Letta di Medusa film con il Premio alla Produzione, Andrea Romeo di I wonder pictures, premio alla produzione, Laura Muccino a cui verrà conferito il premio ai casting director, ed infine Marco Spoletini per il montaggio. La giuria è presieduta da Pupi Avati.

Un’attenzione particolare verrà rivolta ai giovani registi. Il Premio Valpharma attribuito alle professioniste under 40 andrà alla giovane Maura Samani. La serata sarà il momento centrale di una full immersion nel mondo del cinema con anteprime, proiezioni, masterclass. Uno spazio particolare verrà ritagliato per il Maestro Federico Fellini, con un convegno che durerà due giorni, in occasione dei 70 anni dall’uscita del film La strada. Si partirà il 2 maggio con una Opening night che avrà come protagonista il fondatore di Yoox, Federico Marchetti, nell’incontro dal titolo: ‘Innovazione e sogno felliniano’. Assoluto protagonista di questa edizione de La Settima arte sarà Verdone che ha personalmente scelto un selezione di sei suoi film che verranno proiettati nella quattro giorni tra il cinema Tiberio, il cinemino Fellini nel palazzo del Folor, e la Cineteca. Si va film più introspettivi a pellicole popolari con Maledetto il giorno che ti ho incontrato, Compagni di scuola, Gallo cedrone, Viaggi di nozze, Al lupo al lupo e Perdiamoci di vista.

Questa edizione della rassegna organizzata da Confindustria Romagna e Università di Bologna in collaborazione con il Comune e il Fellini museum, vedrà anche la presentazione di un documentario inedito di Ermanno Olmi su e con Valentino Rossi. Una meditazione sullo sport che il regista fece su richiesta di Dainese e di cui si erano perse le tracce, fino ad oggi. Nel corso del primo giorno si parlerà anche di giornalismo investigativo ricordando Andrea Purgatori.

Andrea Oliva