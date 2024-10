Verucchio, i 3V scaricano Lazzaretti: "Non ci rappresenta più in consiglio"

Terremoto in consiglio comunale a Verucchio. Il gruppo 3V - Verucchio Villa Verucchio ha "ripudiato" il suo consigliere Giancarlo Lazzaretti, sostenuto soltanto pochi mesi fa in campagna elettorale come candidato sindaco. "Le azioni politiche di Lazzaretti non rappresenteranno più la lista civica 3V - Verucchio Villa Verucchio, né in consiglio comunale, dove resterà legittimamente rappresentando solo za di sé stesso, né nelle altre sedi", fanno sapere il coordinatore e portavoce Matteo Angelini e altri undici firmatari. Cos’è accaduto in poco più di tre mesi di così grave da causare una frattura insanabile tra i 3V- Verucchio Villa Verucchio e Lazzaretti, che ha corso per la poltrona da sindaco proprio con la lista? Il gruppo parla di tutela dell’identità politica da difendere, come pure di contenuti e intenti proposti a programma. "Alcuni membri hanno agito diversamente, adottando modalità finora estranee e perseguendo scelte politiche per noi inaccettabili", l’accusa contro Lazzaretti e altri.

"La politica è una cosa seria – scrivono Angelini e gli altri 11 firmatan nel documento – che permette alle persone di rappresentare altre persone per il motivo per cui sono state votate". Qualcosa, da tempo, si è incrinato. Dialogo e confronto sono stati disattesi, secondo i 3V: "Il consigliere Giancarlo Lazzaretti e pochi altri membri hanno preferito agire di loro iniziativa non attenendosi alla linea concordata". Da qui la decisione "sofferta ma irrevocabile di separare i nostri percorsi". "Nulla di personale nei confronti di Giancarlo Lazzaretti", si affrettano a specificare gli ex compagni di viaggio, ma dal punto di vista politico il matrimonio finisce qui. Con una separazione non indolore. Lazzaretti, contattato ieri da noi al telefono, ha preso tempo per dare la sua versione.

m.c.