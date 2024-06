Vettura in fiamme in un garage

A prendere fuoco sarebbe stata un’auto in un garage. In via Assisi, al civico 8. Lì, dove intorno alle 13 ieri si è levato del fumo dal vano di un mini appartamento dove era stata da poco riposta l’auto dall’inquilino. Da determinare se a provocare il rogo sia stato un cortocircuito del veicolo. Fatto sta che si è così generato un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area in meno di un’ora. Al momento dell’incendio, all’interno dell’abitazione non sarebbe stato presente nessuno, ma solo un animale domestico (gatto) che è comunque rimasto illeso. L’incendio infatti ha provocato danni solo al vano dove si trovava l’automobile e al veicolo stesso.