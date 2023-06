Via crucis per l’estate Restrizioni e chiusure: scatta l’incubo ingorghi da oggi sulla Statale 16

di Manuel Spadazzi

Lasciate ogni speranza, voi che percorrete l’Adriatica... Da oggi e per almeno le prossime 5 settimane la Ss16 si ridurrà a una sola corsia per entrambi i sensi di marcia, nel tratto che va dalla rotonda all’incrocio con le vie Coriano e Montescudo fino al sottopasso di via Rodriguez. Restrizioni necessarie per togliere le attuali barriere new jersey, posizionare i nuovi guardrail e rifare il manto stradale. Per esigenze di cantiere (come già anticipato) sarà necessario anche chiudere completamente al traffico un ampio tratto della Statale 16, nella notte tra domani e venerdì, e poi tutti gli accessi a mare e monte della rotonda con le vie Coriano e Montescudo la notte successiva. Due chiusure inevitabili per rifare l’asfalto.

Il restringimento dell’Adriatica a due sole corsie, lo sanno bene a Palazzo Garampi, rischia di far diventare la statale un ’imbuto’, con forti ripercussioni sulla viabilità cittadina in piena estate. È per questo che si rivedranno parecchie pattuglie di vigili lungo la strada, sia di giorno, per limitare disagi e ingorghi, sia durante le due notti dell’8 e del 9, come non accadeva da mesi. "Come già avvenuto in precedenza per altre fasi di cantiere – conferma il Comune in una nota – la polizia locale sarà impegnata in prima linea per gestire la viabilità, con la presenza di pattuglie specifiche che (specialmente in concomitanza con le due chiusure serali) presiederanno le rotonde interessate e, nel caso di necessità faranno intervenire altri agenti dislocati altrove". "Le zone interessate dalle deviazioni – assicurano ancora da Palazzo Garampi – verranno segnalate opportunamente con cartelli posizionati sulle strade in avvicinamento ai cantieri interessati, che indicheranno i percorsi alternativi".

"Ogni giorno – spiega l’assessore alla polizia Juri Magrini – saranno decine i nostri agenti impegnati, tra turni diurni, serali e notturni, per le restrizioni lungo la Statale". Sull’Adriatica il restringimento a due sole corsie (una per senso di marcia) partirà da oggi, subito dopo pranzo, e proseguirà fino al 14 luglio almeno. I cantieri avranno quindi un impatto notevole anche sul traffico del weekend della Notte rosa.

Domani sera poi ci sarà la chiusura totale della Ss16 (dalle 20 fino alle 7 di venerdì) nel tratto che, in direzione di Ravenna, va dalla rotatoria delle Befane fino a quella delle vie Montescudo e Coriano, e in direzione Riccione va dalla rotonda stessa delle vie Montescudo e Coriano fino al sottopasso di via Rodriguez. Per chi viaggia verso Riccione, alla rotonda dovrà svoltare a destra in via Montescudo, poi a sinistra in via Metauro e a destra in via Coriano fino alla rotonda del Colosseo Ausl, e da lì potrà reimmettersi sulla statale attraverso via Rodriguez. Per chi da Riccione va verso Ravenna svolta obbligata in via Flaminia, poi dritto fino alla rotonda di via Carlo Alberto dalla Chiesa, per prosegure in via della Repubblica e via Euterpe fino a via della Fiera: da qui si potrà tornare sulla Statale. Nella notte tra venerdì e sabato chiusi solo gli accessi a mare e a monte, ma l’Adriatica resterà percorribile.

Tornando ai lavori "entro questo mese – fa il punto l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – verrà aperto il nuovo sottopasso ciclopedonale. Una volta terminato il suo collaudo, verrà spento il semaforo pedonale vicino alla rotonda con le vie Coriano e Montescudo", che crea lunghe code ogni giorno.